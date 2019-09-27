2019-09-27T14:38:02+03:00
Общество

«Северное сияние»: новоуренгойцы голосованием выбрали название для нового детсада

Точку в спорах поставил департамент образования
Анна Полякова
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«Северное сияние»: новоуренгойцы голосованием выбрали название для нового детсада Фото: newurengoy.ru«Северное сияние»: новоуренгойцы голосованием выбрали название для нового детсада Фото: newurengoy.ru
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Жители Нового Уренгоя определили, как будет называться новый детский сад в микрорайоне Строителей. Голосование было организовано на портале «Живем на Севере».

Как отмечают в администрации города, местные жители были активны и креативны. Всего поступило более 30 идей – среди них «Морошка», «Северные мишки», «Маленькая страна», «Северята», «Двенадцать месяцев», «Волшебный Улей», «Алиса в стране цветов».

По итогам голосования наибольшую поддержку горожан получили названия «Лукоморье» и «Северное сияние».

Учитывая незначительную разницу предпочтений горожан в выборе наименования детского сада, специалисты департамента образования администрации города Новый Уренгой остановили свой выбор на названии «Северное сияние».

Как подчеркнули в ведомстве, определяющим фактором стали ассоциации с Крайним Севером, малой родиной детей, а также с палитрой цвета. Ведь разнообразие детских талантов также велико – как и красок в переливах самого северного сияния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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