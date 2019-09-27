Ямальский вахтовик хотел излечиться по телефону за полмиллиона рублей
Вахтовик, работающий на Ямале, доверил здоровье целительнице. Он отдал крупную сумму денег, чтобы излечиться от недуга. Когда понял, что его обманули, обратился в полицию.
В УМВД России по ЯНАО сообщают, что 59-летний житель Алтайского края обратился с заявлением о мошенничестве в дежурную часть пуровской полиции 25 сентября.
Он рассказал, что на одном из телевизионных каналов увидел рекламу об оказании услуг целителем. 22 сентября мужчина позвонил по указанному в рекламе телефону. Неизвестная женщина представилась целительницей и заявила, что лечение будет проходить дистанционно, необходимо оплачивать каждый сеанс.
В период с 22 по 24 сентября доверчивый мужчина перевел ей 480 000 рублей. Однако не почувствовал никакого результата от лечения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейские устанавливают личность аферистки.
ИСТОЧНИК KP.RU