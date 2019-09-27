Ямальский вахтовик хотел излечиться по телефону за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-27T14:17:36+03:00

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Вахтовик, работающий на Ямале, доверил здоровье целительнице. Он отдал крупную сумму денег, чтобы излечиться от недуга. Когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

В УМВД России по ЯНАО сообщают, что 59-летний житель Алтайского края обратился с заявлением о мошенничестве в дежурную часть пуровской полиции 25 сентября.

Он рассказал, что на одном из телевизионных каналов увидел рекламу об оказании услуг целителем. 22 сентября мужчина позвонил по указанному в рекламе телефону. Неизвестная женщина представилась целительницей и заявила, что лечение будет проходить дистанционно, необходимо оплачивать каждый сеанс.

В период с 22 по 24 сентября доверчивый мужчина перевел ей 480 000 рублей. Однако не почувствовал никакого результата от лечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейские устанавливают личность аферистки.

ИСТОЧНИК KP.RU