2019-09-27T13:00:39+03:00
Общество

В Надыме пройдут мероприятия, посвященные Дню пожилого человека

Всех желающих проконсультируют по вопросам здравоохранения и соцзащиты
Анна Полякова
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В Надыме пройдут мероприятия, посвященные Дню пожилого человека Фото: правительство ЯНАОВ Надыме пройдут мероприятия, посвященные Дню пожилого человека Фото: правительство ЯНАО
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, пройдут во всех поселениях Надымского района. Первым в череде праздничных торжеств в Надыме станет концерт «Вам, люди чистой и пронзительной души…». Он состоится 27 сентября в Школе искусств №1.

Для жителей и гостей города с творческими номерами выступят артисты Надымской районной клубной системы, учреждений культуры и ДК «Прометей». В фойе школы всех желающих проконсультируют по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения.

В субботу, 28 сентября, в центре национальных культур пройдет литературно – музыкальный вечер «Мои годы – мое богатство».

В сам праздник, который отмечается 1 октября, библиотека семейного чтения приглашает активных, увлеченных и жизнерадостных людей «золотого возраста» на семейный вечер отдыха «С заботой в сердцах», сообщили в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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