2019-09-27T12:38:50+03:00
Экономика

Ямал намерен отстоять право самостоятельно рассчитывать рыночную стоимость жилья

Реальная стоимость квадратного метра в ЯНАО оказалась больше установленной Минстроем
Анна Полякова
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Ямал намерен отстоять право самостоятельно рассчитывать рыночную стоимость жилья Фото: zsyanao.ruЯмал намерен отстоять право самостоятельно рассчитывать рыночную стоимость жилья Фото: zsyanao.ru
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Ямальские депутаты считают, федеральный центр должен учитывать особенности строительства в селах ЯНАО при планировании финансирования Госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Парламентарий Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов озвучил проблему на круглом столе в Госдуме. Он подчеркнул, что регионы Крайнего Севера должны получить право самостоятельно устанавливать стоимость квадратного метра жилья для расчета размера соцвыплаты на строительство или приобретение жилья гражданами, проживающими в сельских территориях ЯНАО. Нужно учитывать, что Ямал – отдаленный регион, сельские территории труднодоступны, а строительство достаточно затратно.

- К примеру, в 2019 году Минстрой установил для Ямала стоимость квадратного метра 59154 рубля, а в реальности она составляет около 85 тыс. рублей, – прокомментировал Марат Абдрахманов.

Также депутат предложил увеличить на Ямале размер кредита по льготной ставке от 0,1% до 3% годовых с 3 млн рублей до 5 млн рублей. По его мнению, это поможет закрепить молодые кадры на селе. В 2019 году в очереди на улучшение жилищных условий стоят более 2 000 ямальских семей, проживающих в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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