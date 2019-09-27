СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-27T11:53:21+03:00

Браконьеры на Ямале за неделю нарыбачили на миллиона рублей Фото: noturfish.ru

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На Ямале прошла операция «Сиг». Ее провелисотрудники госконтроля по ЯНАО Нижнеобского ТУ Росрыболовства вместе с полицейскими изъяли в Приуральском районе.

Мероприятия направлены на обеспечение прохода сиговых видов рыб к местам нереста, который проходит в осеннее время. В результате с 06 по 14 сентября было изъято 2 450 метров плавных сетей. Это спасло чира, идущего на нерест.

За это время составлено 10 протокол, улов правоохранители изъяли. Три материала с признаками уголовного преступления по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» переданы в полицию.

У нарушителей изъято 304 экземпляра чира и 3 особи нельмы. Общий ущерб причиненный Российской Федерации незаконным выловом рыбы составил 1 138 993 рубля, сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

ИСТОЧНИК KP.RU