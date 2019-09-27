На Ямале рассмотрели меры по ограничению продажи алкоголя

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-27T12:08:26+03:00

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Ямал значительно снизил свои позиции в Национальном рейтинге трезвости субъектов России. В 2018 году регион занял в нем только 69 место. Меры по ограничению реализации спиртного обсудили в ходе «круглого стола», который Общественная палата ЯНАО провела 26 сентября.

Были озвучены 60 идеи ямальцев, предложенные в ходе голосования на портале «Живем на Севере». Так, например, северяне предлагают сократить времени продажи алкоголя, проводить регулярные рейды, аннулировать лицензии в случае выявления нарушений.

Среди идей также ограничение количества открывающихся точек продаж спиртного и одновременно популяризация трезвого образа жизни. Акцент, между тем, предлагается сделать на развитие спортивной и досуговой инфраструктуры, организация туристических маршрутов в выходные дни, запрет продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года и другие.

Итогом «круглого стола» станет документ с конкретными рекомендациями, который, после сбора и обработки всех предложений по вопросу ограничения продажи алкоголя, будет направлен на рассмотрение в Заксобрание ЯНАО. Депутаты решат, какие идеи подходят для реализации на Ямале, сообщили в Общественной палате региона.

ИСТОЧНИК KP.RU