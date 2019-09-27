Парламентарии Германии оценили ямальские законы по защите прав тундровиков

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-27T10:55:22+03:00

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В Салехарде прошло совместное заседание делегации германо-российской парламентской группы Бундестага Федеративной Республики Германия и депутатов Заксобрания ЯНАО.

Ямальские депутаты познакомили гостей с региональным законодательством в сфере соцполитики, особенностями законодательного регулирования жизни коренных малочисленных народов Севера и мерами, принимаемыми для сохранения экологии при интенсивном развитии промышленного потенциала и наращивании добычи энергоресурсов в автономном округе.

Ямальцы нашли, чем еще удивить немецких гостей – это оленеводство и рыбодобыча, развитие которых возможно только при соблюдении экологического законодательства. Европейские коллеги отметили беспрецедентные меры, принимаемые автономным округом и добывающими компаниями для защиты окружающей среды. Отдельные позиции они хотели бы применять у себя на родине.

- Мне понравилось, что издаются законы, которые не только касаются нефти и газа, но и защиты коренных малочисленных народов Севера. Сегодня мы все почувствовали ваше тепло. Хочу сказать, что русские и немцы более близки друг к другу, чем отдалены», – прокомментировал председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд.

Участники традиционно обменялись символическими подарками. Делегация будет работать на Ямале еще три дня, что будет способствовать укреплению межпарламентских связей и формированию добрососедских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU