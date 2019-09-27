В Тазовском представителей старшего поколения поздравят ретро-вечеринкой

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-27T10:13:45+03:00

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В первых числах октября в Тазовском районе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Во всех поселениях района для тазовчан будут организованы развлекательные программы, концерты и вечера отдыха.

В преддверии праздника, 29 сентября, в газсалинском Доме культуры пройдет развлекательно-познавательная программа о кулинарии, а в библиотеке села Находки - откроется библиокафе, где посетителям предложат необычное «литературное» меню из книг.

Первого октября праздник мудрости и зрелости встретят во всех поселениях района. Для тазовчан пройдут концертные программы в Домах культуры, вечера отдыха и общения в сельских библиотеках, а также культурно-массовые мероприятия в краеведческом музее районного центра.

Сотрудники Центра социального обслуживания населения «Забота» тоже приготовили праздничную программу. В учреждении пройдет День открытых дверей, мастер-класс по изготовлению подарков, а также праздничный концерт и ретро-вечеринка. В газсалинском доме-интернате «Милосердие» для ветеранов организуют встречу за чаем и развлекательную программу к празднику.

В рамках мероприятий в районном центре пройдет выставка декоративно-прикладного искусства, конкурс фотографий и рисунков, творческие встречи с ветеранами.

ИСТОЧНИК KP.RU