2019-09-27T09:40:18+03:00
Происшествия

В Красноселькупе пожарные спасли из огня четырех детей

Виновный в ЧП устанавливается
Анна Полякова
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В Красноселькупе пожарные спасли из огня четырех детей Фото: gkups.yanao.ruВ Красноселькупе пожарные спасли из огня четырех детей Фото: gkups.yanao.ru
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Пожарные в Красноселькупе спасли из горящего дома 8 человек, из них 4 детей. Жилой двухэтажный трёхподъездный доме в переулке Северный полыхал вечером 26 сентября. Сообщение о ЧП поступило в 19 часов 22 минуты.

Горела квартира на первом этаже, весь подъезд был окутан дымом. Менее чем через 40 минут возгорание было ликвидировано на площади 40 кв.м.

В ликвидации пожара участвовали 26 человек личного состава, в распоряжении которых было 3 единицы техники противопожарной службы ЯНАО, сообщили в ведомстве Погибших нет, за медицинской помощью обратились 2 человека. Причина, виновный и ущерб на данный момент устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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