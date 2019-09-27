2019-09-27T09:06:27+03:00
Общество

Пуровчан успокоили: дорога на «Кирпичку» останется

С трассы уберут четвертый ряд плит
Анна Полякова
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Пуровчан успокоили: дорога на «Кирпичку» останется Фото: puradm.ruПуровчан успокоили: дорога на «Кирпичку» останется Фото: puradm.ru
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Жители Пуровска обеспокоились, что лишатся дороги, по которой ездят на протоку Кирпичная. Проезд в эту зону прибрежной полосы и лесного массива ведет к излюбленному месту отдыха местных жителей. По ней жители Пуровска летом ездят на рыбалку, за грибами и ягодами. Зимой она не эксплуатируется.

Пуровчане заметили, что снимают плиты с трассы и решили, что дорога в эту сторону будет закрыта. В местную администрацию посыпались сообщения на эту тему. Представители администрации муниципалитета и руководитель дорожно-строительного управления организовали собрание жителей Пуровска, чтобы успокоить их – дорога останется на месте.

Директор ДСУ Сергей Карташев сообщил, что данный участок дороги является собственностью Пуровского района, в июле дорога была передана на баланс муниципального «Дорожно-строительного управления» для дальнейшей эксплуатации. Ширина её не соответствует имеющейся нагрузке и функционалу, поэтому решили частично демонтировать четвёртый ряд плит.

Протяжённость дороги - три километра. После демонтажа четвёртого ряда ширина дороги составит шесть метров. Этого вполне достаточно, чтобы жители смогли и дальше ездить в лес отдыхать.

При этом 240 плит в течение двух месяцев вывезут в Тарко-Сале и используют для благоустройства города, часть из них уложат на участке дороги в районе полигона твердых бытовых отходов, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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