2019-09-27T09:18:32+03:00
Общество

На Ямале четыре тысячи воспитателей отмечают профессиональный праздник

Педагогов поздравил губернатор Дмитрий Артюхов
Анна Полякова
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На Ямале четыре тысячи воспитателей отмечают профессиональный праздник Фото: yanao.ruНа Ямале четыре тысячи воспитателей отмечают профессиональный праздник Фото: yanao.ru
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На Ямале, как и во всей России сегодня, 27 сентября, отмечается День воспитателя. В системе дошкольного образования арктического региона работают 4232 педагога. Это настоящие специалисты своего дела – каждый второй из них по итогам аттестации имеет первую и высшую квалификационные категории.

С профессиональным праздником всех ямальских работников дошкольных образовательных учреждений поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Он поблагодарил их за плодотворный труд, отзывчивость и чуткость, за доброту и любовь к детям. Он отметил, что эти качества не только основа такой благородной профессии, но и залог счастливого детства маленьких ямальцев – будущих граждан России.

- Ваши энергия, талант и творческий подход к организации воспитательного процесса и впредь способствуют развитию ямальского дошкольного образования и помогают вам достигать новых высот в профессиональной деятельности, - сказал губернатор и пожелал воспитателям здоровья, благополучия и всего самого доброго.

В общей сложности детсады посещают более 42 тысяч детей, из них более семи тысяч – в сельской местности.

Детские сады Ямала постоянно становятся победителями в различных всероссийских соревнованиях.

В течение трех лет в регионе сохранен полный охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Его доступность для малышей до 3 лет составила 98%, что на 11% выше общих показателей по стране.

В 2018-2019 учебном году открылись четыре детских сада в Лабытнанги, Надыме, в деревне Харампур Пуровского района и в Губкинском. Кроме этого, успешно практикуется создание общеразвивающих групп кратковременного для детей коевников. Круглогодично в них занимаются более 150 детей.

Увеличилось на 10% количество специальных групп в садах для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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