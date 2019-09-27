2019-09-27T08:37:08+03:00
Общество

На Ямале поддерживают малый и средний бизнес

Самые востребованные у северян меры помощи – льготное кредитование и компенсация расходов
Анна Полякова
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На Ямале поддерживают малый и средний бизнес Фото: yanao.ruНа Ямале поддерживают малый и средний бизнес Фото: yanao.ru
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Самые востребованные у ямальцев меры господдержки – льготное кредитование и компенсация расходов. В регионе для малого и среднего бизнеса действует инфраструктура господдержки. Организации оказывают финансовую, консультационную и образовательную поддержку начинающим и действующим предпринимателям и предприятиям, рассказали в правительстве ЯНАО.

Например, в тренингах и семинарах для предпринимателей ежегодно участвует более двух тысяч жителей. Объём финансирования всех программ господдержки на Ямале в 2019 году составил порядка 400 миллионов рублей.

Служба занятости населения по автономному округу помогает в открытии своего дела и безработным. В 2019 году при содействии службы занятости свой бизнес появился у 84 ямальцам.

Им предоставляется субсидия в размере 91 700 рублей. Решение об их выплате принимает специальная комиссия. Обязательное условие для будущего бизнесмена – наличие бизнес-плана. Начинающий предприниматель, получивший помощь, обязан в течение месяца официально оформить свой бизнес и потратить выделенные деньги на реализацию своего проекта. Контроль за использованием средств ведется жёсткий.

По данным окружного департамента занятости населения, за 10 лет по программе «Организация самозанятости безработных граждан» консультации получили свыше пяти тысяч человек. 1,5 тысячи человек получили финансовую помощь на открытие собственного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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