Ямальским кочевникам раздают спутниковые телефоны

СЕГОДНЯ 07:28 2019-09-27T07:36:50+03:00

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В стойбища Ямальского района отправляют 140 спутниковых телефонов. В сельские администрации их доставят вертолётами.

Их получат семьи, ведущие традиционный кочевой образ жизни. Они будут иметь возможность не только общаться по личным и хозяйственным нуждам, но и оперативно связываться с экстренными службами в случае необходимости.

Как рассказал сотрудник управления по делам малочисленных народов Севера Сергей Вануйто, передано рекордное количество аппаратов. Теперь нужно в максимально короткие сроки доставить все телефоны до жителей тундры, которые очень нуждаются в средствах связи.

Накануне управление провело приёмку спутниковых телефонов, приобретенных учреждением «Ресурсы Ямала», чтобы убедиться, что все комплектующие на месте, техника исправна. Более того, каждый аппарат имеет пакет услуг, позволяющий пользоваться связью в течение 250 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU