2019-09-27T06:37:37+03:00
Общество

Глава Губкинского пообещал помочь волонтерам, собирающим вещи для нуждающихся

Добровольцы собираются организовать благотворительный фонд
Анна Полякова
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Губкинские волонтёры, собирающие вещи, чтобы отдать их нуждающимся, обратились за помощью к главе города Андрею Гаранину. Во время личного приема девушки рассказали, что квартира одной из них стала превращаться в склад. Неравнодушные горожане несут целые мешки гуманитарной помощи. Масштабы растут. В связи с этим волонтеры решили организовать благотворительный фонд.

- Последняя наша отправка состояла из 149 мест. Вещи ушли в омский храм, в этой отправке поучаствовал весь город, за что мы безумно благодарны, - рассказала волонтёр Виталия Тимохина. За год волонтёры помогли не одному десятку семей: как в Губкинском и на Ямале в целом, так и в других регионах: Югре, Курганской и Омской областях.

Волонтеры рассказывают: многие семьи при получении этих мешков не могут сдержать слёз. Благодарность направляют и администрации целых поселений. Масштаб благотворительной помощи растёт, а вот помещения, где бы всё это добро хранилось – так и нет.

- Нужен юридический адрес, нужно помещение именно под это, мы не можем в квартире зарегистрировать фонд. К тому же объемы растут, много вещей, одежды, нам необходимо помещение, - говорит волонтёр Лена Черкашина. Глава Губкинского поблагодарил волонтёров за их работу и обещал помочь в решении их проблемы.

Всего за день градоначальник принял почти 50 обратившихся. Люди могли приходить без предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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