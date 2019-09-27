В Надыме разыскивают фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 06:13 2019-09-27T06:15:33+03:00

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В Надыме возбудили уголовное дело о сбыта поддельной купюры. Сомнительную пятитысячную банкноту, отличающуюся низким качеством обнаружили в банке.

Заведующая кассовым центром 24 сентября обратилась в полицию и рассказала, что купюра достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки выявлена при пересчете денежных знаков, инкассированных из магазинов.

Банкноту отправили на исследование эксперта. Выяснилось, что представленная на она не соответствует по способу изготовления, качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и специальных средств защиты аналогичной полиграфической продукции, выпускаемой предприятием Гознак. Купюру изготовили на цветном копировально-множительном устройстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан при совершении любых операций с наличными, обращать внимание на качество бумаги, наличие водяных знаков и элементов защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU