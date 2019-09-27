2019-09-27T06:15:33+03:00
Происшествия

В Надыме разыскивают фальшивомонетчиков

Поддельной купюрой расплатились в магазине
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме разыскивают фальшивомонетчиковВ Надыме разыскивают фальшивомонетчиковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Надыме возбудили уголовное дело о сбыта поддельной купюры. Сомнительную пятитысячную банкноту, отличающуюся низким качеством обнаружили в банке.

Заведующая кассовым центром 24 сентября обратилась в полицию и рассказала, что купюра достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки выявлена при пересчете денежных знаков, инкассированных из магазинов.

Банкноту отправили на исследование эксперта. Выяснилось, что представленная на она не соответствует по способу изготовления, качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и специальных средств защиты аналогичной полиграфической продукции, выпускаемой предприятием Гознак. Купюру изготовили на цветном копировально-множительном устройстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан при совершении любых операций с наличными, обращать внимание на качество бумаги, наличие водяных знаков и элементов защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском представителей старшего поколения поздравят ретро-вечеринкой
В Красноселькупе пожарные спасли из огня четырех детей
Пуровчан успокоили: дорога на «Кирпичку» останется
На Ямале четыре тысячи воспитателей отмечают профессиональный праздник
На Ямале поддерживают малый и средний бизнес
Ямальским кочевникам раздают спутниковые телефоны
Глава Губкинского пообещал помочь волонтерам, собирающим вещи для нуждающихся
Погода на Ямале 27 сентября: день пасмурный и дождливый
Мошенники «Двойным кэшбэком» выманили у таркосалинцев больше 300 тысяч рублей
В Салехарде работодатели задолжали сотрудникам 1,5 миллиона рублей
Театральный сезон в Тазовском районе завершит конкурс трудовых коллективов
Больше 600 салехардских квартир лишили коммунальных благ за долги
На Ямале проходит конкурс фотографов, снимающих жизнь северян
Ноябрянин, ударивший полицейского, получил условный срок
В Салехарде художники провели пленэр на ремонтируемой трассе
Ямальские почтальоны вычислили самый читающий район ЯНАО
Мужчина, выпавший из окна в Ноябрьске, скончался по дороге в больницу
На Ямале в дорожное полотно вмонтировали метеостанцию
50 ямальских школьников выиграли путёвки в «Артек»
Поющий ямальский депутат оплатила обучение талантливого вокалиста из Тазовского
В Губкинском детсад заплатит сто тысяч рублей ребенку за перелом ноги
Гости из Бундестага пересекли в Салехарде Полярный круг
В Лабытнанги мужчина убил бутылкой гостеприимного хозяина
Глава Пуровского района предрекает Уренгою второе дыхание
В Антипаюте в этом году начнут строить новую общественную баню
На Ямале выберут лучшего обработчика рыбы
Пропавшего в Ноябрьске мальчика нашли спящим в подъезде