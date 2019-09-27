СЕГОДНЯ 05:32 2019-09-27T05:32:32+03:00

Погода на Ямале 27 сентября: день пасмурный и дождливый Фото: pixabay.com

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В пятницу, 27 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно, дождь, который начнется ближе к обеду, будет идти до вечера. Ветер - северо-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, дождь ближе к ночи перейдет в снег. Ветер - южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер - южный 6 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер - южный 4 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно. Во второй половине дня начнется дождь. Ветер - южный 5 /с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, вечером пройдет дождь. Кратковременный дождь пройдет ближе к вечеру. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В Муравленко + 3 градуса, пасмурно. Утром пройдет небольшой снег, днем - дождь. Ветер - южный 5 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер северо-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU