2019-09-26T16:39:03+03:00
Происшествия

Мошенники «Двойным кэшбэком» выманили у таркосалинцев больше 300 тысяч рублей

Северяне верили, что им звонят из банка
Анна Полякова
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Мошенники «Двойным кэшбэком» выманили у таркосалинцев больше 300 тысяч рублейМошенники «Двойным кэшбэком» выманили у таркосалинцев больше 300 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Тарко-Сале возбудили срезу три уголовных дела о краже денег с банковских карт. Во всех случаях схема обмана оказалась одинакова. Наживой аферистов стали 309 тысяч рублей.

На телефоны доверчивых северян звонили неизвестные, представлялись сотрудниками одного банковского учреждения, офис которого в городе на самом деле действует. Под предлогом подключения услуги «Двойной кэшбэк» злоумышленники узнавали у таркосалинцев персональные данные их банковских карт, пороли, поступающие в sms-сообщениях. После этого со счетов происходило списание денег.

Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данных противозаконных деяний, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендуют гражданам помнить, что сотрудники банковских учреждений, ни при каких условиях, не будут узнавать данные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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