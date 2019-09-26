2019-09-26T16:19:02+03:00
Общество

В Салехарде работодатели задолжали сотрудникам 1,5 миллиона рублей

Ситуацию на рынке труда называют стабильной
Анна Полякова
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В Салехарде работодатели задолжали сотрудникам 1,5 миллиона рублейВ Салехарде работодатели задолжали сотрудникам 1,5 миллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
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Задолженность по заработной плате в Салехарде составляет более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили на заседании антикризисного штаба, который провел глава администрации ямальской столицы Иван Кононенко.

Со всеми работодателями ведутся работы по взысканию долгов, - уточнил в мэрии. Между тем, ситуацию на рынке труда называют стабильной. Количество вакансий по-прежнему превышает желающих поработать. На учете в центре занятости состоит 101 не трудоустроенный граждан. В банке вакансий - 684 вакантных мест. Кроме того, проводится переобучения лиц пенсионной возраста. На сегодняшний момент приступили к обучению 80 граждан.

Участники совещания заслушали также доклады о доходах от аренды земельных участков и налогах, о ценах на продукты питания и исполнению бюджета в первом полугодии текущего года. В целом социально-экономическая ситуация в окружной столице остается стабильной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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