Театральный сезон в Тазовском районе завершит конкурс трудовых коллективов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-26T15:57:59+03:00

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В декабре 2019 года состоится закрытие в Тазовском районе театрального сезона. Финальным аккордом станет районный творческий конкурс «Вся жизнь театр». Его участниками могут стать трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий района.

Победители получат 150 тысяч рублей. 100 тысяч достанутся серебряным призерам. За третье место денежный приз составляет 70 тысяч рублей.

При этом, как отмечают в администрации Тазовского района, тема представления может быть любой. Требования к театральной постановке касаются только продолжительности спектакля – не более 45 минут.

Заявки для участия в конкурсе, посвященному Году театра в России, принимаются в Районном Доме культуры

ИСТОЧНИК KP.RU