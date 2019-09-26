2019-09-26T15:57:59+03:00
Общество

Театральный сезон в Тазовском районе завершит конкурс трудовых коллективов

Победители получат 150 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Театральный сезон в Тазовском районе завершит конкурс трудовых коллективов Фото: pixabay.comТеатральный сезон в Тазовском районе завершит конкурс трудовых коллективов Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В декабре 2019 года состоится закрытие в Тазовском районе театрального сезона. Финальным аккордом станет районный творческий конкурс «Вся жизнь театр». Его участниками могут стать трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий района.

Победители получат 150 тысяч рублей. 100 тысяч достанутся серебряным призерам. За третье место денежный приз составляет 70 тысяч рублей.

При этом, как отмечают в администрации Тазовского района, тема представления может быть любой. Требования к театральной постановке касаются только продолжительности спектакля – не более 45 минут.

Заявки для участия в конкурсе, посвященному Году театра в России, принимаются в Районном Доме культуры

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники «Двойным кэшбэком» выманили у таркосалинцев больше 300 тысяч рублей
В Салехарде работодатели задолжали сотрудникам 1,5 миллиона рублей
Больше 600 салехардских квартир лишили коммунальных благ за долги
На Ямале проходит конкурс фотографов, снимающих жизнь северян
Ноябрянин, ударивший полицейского, получил условный срок
В Салехарде художники провели пленэр на ремонтируемой трассе
Ямальские почтальоны вычислили самый читающий район ЯНАО
Мужчина, выпавший из окна в Ноябрьске, скончался по дороге в больницу
На Ямале в дорожное полотно вмонтировали метеостанцию
50 ямальских школьников выиграли путёвки в «Артек»
Поющий ямальский депутат оплатила обучение талантливого вокалиста из Тазовского
В Губкинском детсад заплатит сто тысяч рублей ребенку за перелом ноги
Гости из Бундестага пересекли в Салехарде Полярный круг
В Лабытнанги мужчина убил бутылкой гостеприимного хозяина
Глава Пуровского района предрекает Уренгою второе дыхание
В Антипаюте в этом году начнут строить новую общественную баню
На Ямале выберут лучшего обработчика рыбы
Пропавшего в Ноябрьске мальчика нашли спящим в подъезде