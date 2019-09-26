Больше 600 салехардских квартир лишили коммунальных благ за долги

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-26T15:41:56+03:00

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В Салехарде с начала 2019 года приостановлена подача коммунальных ресурсов 611 абонентам. Одновременно заключено 206 договора о поэтапном погашении задолженности. В суд направлено порядка 1200 исковых заявлений, по тысяче – уже вынесены решения. Всего задолженность населения составляет порядка 120 миллионов рублей.

Такие цифры были озвучены на заседании антикризисного штаба, который провел глава администрации Иван Кононенко.

- Задолженность управляющих компаний перед ресурсниками составляет более 220 миллионов, что на 1 миллион 700 тысяч меньше, чем на начало года, - сообщил директор АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий.

С начала года предприятием направлено 4744 уведомления об ограничении коммунальных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU