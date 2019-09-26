2019-09-26T15:41:56+03:00
Экономика

Больше 600 салехардских квартир лишили коммунальных благ за долги

Горожане не выплатили ресурсникам порядка 120 миллионов рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Больше 600 салехардских квартир лишили коммунальных благ за долгиБольше 600 салехардских квартир лишили коммунальных благ за долгиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Салехарде с начала 2019 года приостановлена подача коммунальных ресурсов 611 абонентам. Одновременно заключено 206 договора о поэтапном погашении задолженности. В суд направлено порядка 1200 исковых заявлений, по тысяче – уже вынесены решения. Всего задолженность населения составляет порядка 120 миллионов рублей.

Такие цифры были озвучены на заседании антикризисного штаба, который провел глава администрации Иван Кононенко.

- Задолженность управляющих компаний перед ресурсниками составляет более 220 миллионов, что на 1 миллион 700 тысяч меньше, чем на начало года, - сообщил директор АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий.

С начала года предприятием направлено 4744 уведомления об ограничении коммунальных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники «Двойным кэшбэком» выманили у таркосалинцев больше 300 тысяч рублей
В Салехарде работодатели задолжали сотрудникам 1,5 миллиона рублей
Театральный сезон в Тазовском районе завершит конкурс трудовых коллективов
На Ямале проходит конкурс фотографов, снимающих жизнь северян
Ноябрянин, ударивший полицейского, получил условный срок
В Салехарде художники провели пленэр на ремонтируемой трассе
Ямальские почтальоны вычислили самый читающий район ЯНАО
Мужчина, выпавший из окна в Ноябрьске, скончался по дороге в больницу
На Ямале в дорожное полотно вмонтировали метеостанцию
50 ямальских школьников выиграли путёвки в «Артек»
Поющий ямальский депутат оплатила обучение талантливого вокалиста из Тазовского
В Губкинском детсад заплатит сто тысяч рублей ребенку за перелом ноги
Гости из Бундестага пересекли в Салехарде Полярный круг
В Лабытнанги мужчина убил бутылкой гостеприимного хозяина
Глава Пуровского района предрекает Уренгою второе дыхание
В Антипаюте в этом году начнут строить новую общественную баню
На Ямале выберут лучшего обработчика рыбы
Пропавшего в Ноябрьске мальчика нашли спящим в подъезде