На Ямале проходит конкурс фотографов, снимающих жизнь северян

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-26T15:27:08+03:00

Участниками конкурса могут стать не только профессиональные фотографы

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На Ямале фотоконкурс «Живём на Севере» выходит на финишную прямую. Уже через месяц жюри начнет выбирать, чьи снимки лучше всего отражают жизнь ямальцев и достойны крупных премий.

Участниками конкурса могут стать не только профессиональные фотографы, но и любители этого вида искусства в возрасте от 18 лет и старше. Единственное условие – снимки должны быть сделаны на Ямале.

Фотографии, представленные в номинации «Народы Арктики» должны отражать традиционный образ жизни, быт, культуру и творчество коренных малочисленных народов Севера, традиционное хозяйствование и промыслы. Также с помощью фото участники могут рассказать о том, как меняется жизнь тундровиков в условиях научного и технического прогресса и глобализации.

Вторая номинация под названием «Лучшее место на земле» дает любителям фотографии возможность продемонстрировать Ямал во всей красе.

Тематика работ – самая разнообразная: будни и праздники, неповторимые особенности жизни в городах и поселках, уникальный климат и природа, исторические артефакты и увлечения жителей региона, незабываемый досуг, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU