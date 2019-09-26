На Ямале проходит конкурс фотографов, снимающих жизнь северян
На Ямале фотоконкурс «Живём на Севере» выходит на финишную прямую. Уже через месяц жюри начнет выбирать, чьи снимки лучше всего отражают жизнь ямальцев и достойны крупных премий.
Участниками конкурса могут стать не только профессиональные фотографы, но и любители этого вида искусства в возрасте от 18 лет и старше. Единственное условие – снимки должны быть сделаны на Ямале.
Фотографии, представленные в номинации «Народы Арктики» должны отражать традиционный образ жизни, быт, культуру и творчество коренных малочисленных народов Севера, традиционное хозяйствование и промыслы. Также с помощью фото участники могут рассказать о том, как меняется жизнь тундровиков в условиях научного и технического прогресса и глобализации.
Вторая номинация под названием «Лучшее место на земле» дает любителям фотографии возможность продемонстрировать Ямал во всей красе.
Тематика работ – самая разнообразная: будни и праздники, неповторимые особенности жизни в городах и поселках, уникальный климат и природа, исторические артефакты и увлечения жителей региона, незабываемый досуг, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU