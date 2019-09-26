2019-09-26T14:52:37+03:00
Происшествия

Ноябрянин, ударивший полицейского, получил условный срок

Кулаки распустил пьяный рецидивист
Анна Полякова
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Ноябрянин, ударивший полицейского, получил условный срокНоябрянин, ударивший полицейского, получил условный срокФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Ноябрьска лишили свободы за применение насилия в отношении правоохранителя. Инцидент произошел 16 апреля. Безработный рецидивист распустил кулаки, когда его доставили в участковый пункт полиции.

- Его задержали в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, - пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В полиции она стал вести себя вызывающе, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания двух сотрудников полиции, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей, не реагировал. Когда сотрудник полиции потребовал прекратить хамское поведение, дебошир ударил его по лицу.

Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Между тем, полиция напоминает, что применение силы к сотрудникам органов внутренних дел «при исполнении» и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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