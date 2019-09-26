СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-26T14:37:27+03:00

В Салехарде художники провели пленэр на ремонтируемой трассе Фото: yanao.ru

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В Салехарде состоялся пленэр под названием «Преображение ямальских трасс». Начинающие художники Ямальского многопрофильного колледжа установили мольберты на участке Салехард - Аэропорт. В красках, карандаше и пастели они запечатлели ход дорожных работ.

Пленэр посвятили реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. Студенты сделали наброски и зарядились впечатлениями, чтобы продолжить работу в мастерской. Их законченные картины, объединенные дорожной тематикой, принесут и практическую пользу.

- Главная цель - через искусство рассказать и показать людям о новых событиях, - рассказал председатель регионального отделения Союза художников России Андрей Вахрушев.

Картины, написанные молодыми художниками, будут выставлены на благотворительном аукционе в честь дня работника дорожного хозяйства.

- Все вырученные средства будут направлены в фонд "Ямине" на лечение ямальских ребятишек с тяжелыми заболеваниями, - поделился Президент НП "Ассоциация дорожно-транспортного комплекса ЯНАО" Александр Шишкин.

В планах Ямала за шесть лет до 67,7 % увеличить долю дорог, соответствующих нормативам и свести к нулевому показателю количество трасс, работающих в режиме перегрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU