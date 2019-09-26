Ямальские почтальоны вычислили самый читающий район ЯНАО
Шурышкарский район признан самым читающим среди территорий Ямала по итогам подписной кампании на 2019 год. Почта России на Ямале проанализировала количество подписчиков на каждую тысячу жителей района.
В результате лидером оказался Шурышкарский район с показателем 232 подписки на тысячу жителей, каждый 4-й житель района отдает предпочтение печатной прессе. Также в числе самых читающих Приуральский район (165 подписок) и Ямальский район (146 подписок).
Популярностью у ямальцев пользуются не только региональные и городские общественно-политические газеты, но и детская литература и издания на тему здоровья.
Всего в первом полугодии 2019 года ямальские почтальоны доставили жителям округа около 600 тысяч экземпляров периодической печатной прессы, оформленных по подписке.
ИСТОЧНИК KP.RU