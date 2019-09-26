Ямальские почтальоны вычислили самый читающий район ЯНАО

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-26T14:09:44+03:00

Каждый четвертый житель Шурышкарского района предпочитает печатную прессу

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Шурышкарский район признан самым читающим среди территорий Ямала по итогам подписной кампании на 2019 год. Почта России на Ямале проанализировала количество подписчиков на каждую тысячу жителей района.

В результате лидером оказался Шурышкарский район с показателем 232 подписки на тысячу жителей, каждый 4-й житель района отдает предпочтение печатной прессе. Также в числе самых читающих Приуральский район (165 подписок) и Ямальский район (146 подписок).

Популярностью у ямальцев пользуются не только региональные и городские общественно-политические газеты, но и детская литература и издания на тему здоровья.

Всего в первом полугодии 2019 года ямальские почтальоны доставили жителям округа около 600 тысяч экземпляров периодической печатной прессы, оформленных по подписке.

ИСТОЧНИК KP.RU