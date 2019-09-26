Мужчина, выпавший из окна в Ноябрьске, скончался по дороге в больницу
Его нашли под балконами жилого дома
Мужчина, выпавший из окна в Ноябрьске, скончался по дороге в больницуФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске выясняют обстоятельство гибели мужчины, тело которого нашли на газоне под балконами дома Мира 80.
Известно, что около полудня 33-летний местный житель выпал из окна предположительно пятого этажа жилого дома, сообщили в местной полиции
Мужчина еще был жив, когда приехали медики. Однако травмы были тяжелыми и не совместимыми с жизнью. По дороге в больницу он скончался в машине скорой помощи. На месте происшествия работают следователи. Идет опрос очевидцев и осмотр места случившейся трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU