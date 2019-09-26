СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-26T14:15:42+03:00

На Ямале в дорожное полотно вмонтировали метеостанцию Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Первая дорожная метеостанция установлена на трассе Подъезд к селу Аксарка. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В дорожное полотно интегрированы датчики, которые в автоматическом режиме измеряют и определяют погодные и дорожные условия.

Прибор передает температуру воздуха, направление ветра, атмосферное давление, наличие и интенсивность осадков, а также их виды (снег, дождь, град). Кроме того, датчики способны зафиксировать температуру поверхности покрытия дороги, толщину слоя воды на поверхности дороги и многое другое.

Как сообщили в региональном ведомстве, здесь установлена web-камера. Изображение о визуальном состоянии участка она передает в реальном времени. Все показатели метеостанции получает окружная дорожная дирекция.

- Благодаря данным, получаемым с метеостанции, можно вовремя среагировать на образование снежных заносов на участке дороги и спрогнозировать образования гололеда, - рассказал инженер отдела ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Андрей Шишкин.

Такую же метеостанцию планируется установить на участке Салехард – Аэропорт, где до 31 октября завершится капремонт в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU