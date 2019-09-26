50 ямальских школьников выиграли путёвки в «Артек»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-26T13:02:22+03:00

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50 юных ямальцев участвуют в образовательной программе международного детского центра «Артек» «Планета Океан. Чистая Арктика». Эколого-технологическая смена проходит с 23 сентября по 13 октября.

Ребят из Салехарда, Лабытнанги, Губкинского, Муравленко и Приуральского района ждут познавательные лекции, которые чередуются с мастер-классами, тренингами, круглыми столами и играми. Также в течение трёх недель дети будут заниматься исследованием моря, прибрежной зоны и подводного мира.

Отбор участников тематической смены проводился на конкурсной основе в муниципалитетах среди учащихся 11-17 лет. Это ребята, проявившие способности и интерес в естественных науках, победители и призёры олимпиад и конкурсов.

Жюри осмотрело более ста творческих работ, посвященных научно-техническому и экологическому развитию России, роли водной среды и суши в Арктике и в целом на планете, освоению человеком морских пространств, арктических островов и материков. Выбрано было только 50 лучших эссе, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU