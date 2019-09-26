Поющий ямальский депутат оплатила обучение талантливого вокалиста из Тазовского

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-26T12:46:52+03:00

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Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер из личных средств оплатила полгода обучения талантливого подростка.

Юный певец из поселка Тазовский будет учиться в Азербайджанской государственной музыкальной академии. Молодой человек обратился за помощью к депутату, известному своей поддержкой одаренной молодежи.

Напомним, Елена Лаптандер учредила именную стипендию, которую ежегодно выплачивает лучшему выпускнику Ямальского многопрофильного колледжа.

Начинающий вокалист имеет огромное количество благодарностей и наград за творческие выступления, но решение учиться за пределами России сделало невозможным оплату его обучения за счет региональной казны. Однако он заявил, что твердо решил вернуться после обучения на Ямал и связать дальнейшую творческую судьбу с регионом.

- Мне всегда приятно поддерживать талантливую молодежь. Я отлично знаю, насколько необходима любая поддержка, в том числе и финансовая. Важно, чтобы талантливые люди возвращались в регион и дарили ямальцам радость, – прокомментировала Елена Лаптандер.

ИСТОЧНИК KP.RU