2019-09-26T12:46:52+03:00
Общество

Поющий ямальский депутат оплатила обучение талантливого вокалиста из Тазовского

Елена Лаптандер будет ждать возвращения певца на Ямал
Анна Полякова
Поделиться:
Поющий ямальский депутат поддержала талантливого вокалиста из Тазовского Фото: zsyanao.ruПоющий ямальский депутат поддержала талантливого вокалиста из Тазовского Фото: zsyanao.ru
Изменить размер текста:

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер из личных средств оплатила полгода обучения талантливого подростка.

Юный певец из поселка Тазовский будет учиться в Азербайджанской государственной музыкальной академии. Молодой человек обратился за помощью к депутату, известному своей поддержкой одаренной молодежи.

Напомним, Елена Лаптандер учредила именную стипендию, которую ежегодно выплачивает лучшему выпускнику Ямальского многопрофильного колледжа.

Начинающий вокалист имеет огромное количество благодарностей и наград за творческие выступления, но решение учиться за пределами России сделало невозможным оплату его обучения за счет региональной казны. Однако он заявил, что твердо решил вернуться после обучения на Ямал и связать дальнейшую творческую судьбу с регионом.

- Мне всегда приятно поддерживать талантливую молодежь. Я отлично знаю, насколько необходима любая поддержка, в том числе и финансовая. Важно, чтобы талантливые люди возвращались в регион и дарили ямальцам радость, – прокомментировала Елена Лаптандер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале проходит конкурс фотографов, снимающих жизнь северян
Ноябрянин, ударивший полицейского, получил условный срок
В Салехарде художники провели пленэр на ремонтируемой трассе
Ямальские почтальоны вычислили самый читающий район ЯНАО
Мужчина, выпавший из окна в Ноябрьске, скончался по дороге в больницу
На Ямале в дорожное полотно вмонтировали метеостанцию
50 ямальских школьников выиграли путёвки в «Артек»
В Губкинском детсад заплатит сто тысяч рублей ребенку за перелом ноги
Гости из Бундестага пересекли в Салехарде Полярный круг
В Лабытнанги мужчина убил бутылкой гостеприимного хозяина
Глава Пуровского района предрекает Уренгою второе дыхание
В Антипаюте в этом году начнут строить новую общественную баню
На Ямале выберут лучшего обработчика рыбы
Пропавшего в Ноябрьске мальчика нашли спящим в подъезде