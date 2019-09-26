СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-26T12:27:06+03:00

В Губкинском детсад заплатит сто тысяч рублей ребенку за перелом ноги Фото: pixabay.com

Мальчик упал с игрового оборудования, не подходящего по возрасту

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Суд обязал детский сад Губкинского возместить моральный вред шестилетнему воспитаннику. Инцидент произошел в ноябре 2018 года в «Брусничке». Во время прогулки ребенок сорвался и упал с игрового оборудования «гимнастический городок». Мальчик получил перелом ноги.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, образовательная организация нарушила закон, не обеспечив безопасность малолетнего. Ребенка допустили к игровому оборудованию, имеющему возрастные ограничения в использовании с 7 лет.

В суд поступило исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

Садик пытался обжаловать решение в апелляционном порядке. Однако оно оставлено судом без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU