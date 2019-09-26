2019-09-26T11:45:12+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мужчина убил бутылкой гостеприимного хозяина

После расправы с приятелем он скрылся с места преступления
Анна Полякова
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В Лабытнанги мужчина убил бутылкой гостеприимного хозяина Фото: pixabay.comВ Лабытнанги мужчина убил бутылкой гостеприимного хозяина Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги по подозрению в убийстве во время пьяной ссоры задержали местного жителя. Тело 54-летнего мужчины было обнаружено 22 сентября 2019 года в балке по улице Пионерская. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти послужила закрытая черепно-мозговая травма.

Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался 41-летний мужчина, который сознался, что 20 сентября они вместе с хозяином квартиры распивали спиртное. В какой-то момент возникла ссора. Гость схватил бутылку и ударил ею по голове спорщику.

- Он нанес не менее двух ударов, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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