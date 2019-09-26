Глава Пуровского района предрекает Уренгою второе дыхание

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-26T11:09:37+03:00

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Главы муниципалитетов Пуровского района и депутаты оценили масштабы приоритетной строки - моста через Пур. В Уренгое 25 сентября прошли выездной Совет глав и заседание Районной Думы.

Коллеги смогли собственноручно затянуть гайки на одной из свай мостового перехода. На памятной доске они оставили свои пожелания. Руководитель проекта компании «Мостострой 11» Артем Лопырев рассказал гостям об особенностях и ходе строительства мостового перехода – его обещают закончить в рекордные сроки уже в конце 2020 года.

После делегация переместилась в район улицы Гири,где завершают строительство Центрального парка. Он разбит на зоны: спортивную для занятий воркаутом, детскую с игровым комплексом в виде корабля «Уренгой» для ребят до 14 лет, скейт-парк и площадь с Вечным огнём, на которой пройдут предстоящие торжества юбилея Великой Победы.

Рядом с парком буквально на глазах уренгойцев растут две пятиэтажки на улице Попенченко. Жилье возводят в рамках окружной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Новостройки позволят переселить 265 квартир, находящихся в 23 аварийных домах. Еще 18 квартир предполагают предоставить уренгойцам, пострадавшим от пожара.

- Уже через год Уренгой откроет второе дыхание: новый парк, долгожданный мост, большой жилой комплекс, а также внушительный объем предстоящего дорожного ремонта и строительства будут этому способствовать, - резюмировал глава района Андрей Нестерук.

ИСТОЧНИК KP.RU