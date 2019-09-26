В Антипаюте в этом году начнут строить новую общественную баню

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-26T11:39:01+03:00

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Модульная баня на 10 посадочных мест появится следующим летом в одном из отдаленных северных поселений района – контракт с подрядной организацией на строительство объекта в Антипаюте Тазовского района уже заключен.

Новое здание возведут из модульных панелей. На площади более 200 кв.м. расположатся удобные раздевалки, парная, мыльная с душевыми кабинами, комната отдыха, а также зал парикмахерской.

Строители сначала проведут общестроительные работы, затем устроят наружные электрические сети, систему водоснабжения, теплоснабжения, канализации и линии связи. Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории. Для посетителей бани обустроят подъездную дорогу, оборудуют прогулочную зону с пешеходными дорожками, скамейками и цветниками.

На строительство антипаютинской бани из средств окружного и местного бюджетов выделено более 39 млн рублей. Работы по строительству начнутся уже в четвертом квартале этого года, сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU