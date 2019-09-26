2019-09-26T10:07:25+03:00
Общество

На Ямале выберут лучшего обработчика рыбы

Все победители получат денежные премии
Анна Полякова
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На Ямале выберут лучшего обработчика рыбы Фото: yanao.ruНа Ямале выберут лучшего обработчика рыбы Фото: yanao.ru
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На Ямале традиционное рыбное состязание, которое проводится с 2013 года, в этот раз состоится 17 октября. В ходе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» назовут победителя в номинации «Лучший обработчик рыбы». В региональном департаменте агропромышленного комплекса стартовал прием заявок на участие.

Учатниками могут стать сотрудники рыбоперерабатывающих организаций, а также студенты, обучающиеся профильной специальности – победителей среди взрослых профессионалов и среди студентов выберут отдельно. Состязания пройдут на базе предприятия «Салехардский комбинат».

В числе заданий – рассортировать рыбу по видам и разделать ее по существующим стандартам и техническим условиям. Критериями оценки будут скорость, аккуратность и соблюдение техники безопасности. Условия конкурса предусматривают по три призовых места работников предприятий и столько же – для студентов. Отдельная номинация – «Самый молодой участник». Все победители получат денежные премии.

В прошлом году участие в конкурсе приняли 16 человек. Тогда победительница конкурса за десять минут обработала девять килограммов ряпушки, показав безупречную технику и аккуратность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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