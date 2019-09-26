2019-09-26T09:56:26+03:00
Происшествия

Пропавшего в Ноябрьске мальчика нашли спящим в подъезде

Родителей горожане просят не наказывать ребенка
Анна Полякова
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Пропавшего в Ноябрьске мальчика нашли спящим в подъезде Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comПропавшего в Ноябрьске мальчика нашли спящим в подъезде Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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Ночь с 25 на 26 сентября в Ноябрьске выдалась неспокойной. Город искал пропавшего мальчика. На поиски выдвинулись не только полицейские, но и волонтеры - все, кто мог помочь. Прочесывали все окрестные дворы.

Сообщалось, что девятилетний мальчик вышел из клуба после занятий, домой не вернулся. Ориентировка на исчезнувшего ребенка распространилась по соцсетям. Выяснилось, что последний раз школьника видели в 21.00 в районе ул.Республики у магазина Оленёнок, он переходил дорогу в сторону дома ул.Республики, 8.

В результате его нашли около двух часов ночи. Мальчик спал в подъезде соседнего дома на втором этаже. Его передали родителям, которые все это время места себе не находили.

Горожане, не сразу смогли успокоиться после бессонной ночи и продолжали обсуждать в социальной сети произошедшее. Земляки умоляли родителей школьника не наказывать парнишку. Одновременно, ситуация в семье этого мальчика насторожила ноябрян.

- Половина третьего ночи. Вывод один, дома что-то не то, иначе в это время дитёнок спал бы не в подъезде, а в своей кровати, - уверен подписчик группы «Происшествия Ноябрьск».

- Что тому причиной стало: детский протест из-за не купленного чего-то, а может, пару в школе получил или просто хотел почувствовать, что он действительно кому-то нужен. Но просто спать в подъезде соседнего дома в чистых вещах... видно, что опрятно одет. Что побудило к самому поступку. Факт того, что ребенок не потерялся очевиден же… , - рассуждают собеседники.

Между тем, горожане считают, что ребенку теперь нужна психологическая помощь, чтобы такое происшествие не проросло в синдром бродяжничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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