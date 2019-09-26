СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-26T09:12:10+03:00

Пуровчанина за изнасилование женщины отправили на 3 года в колонию Фото: Ольга Крыльцова

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В Пуровском районе местного жителя признали виновным в изнасиловании женщины. Суд вынес приговор и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 29-летний мужчина напал на женщину ночью 10 августа. Это произошло в селе Самбург Пуровского района. Известно, что тогда он, чтобы удовлетворить свои половые потребности жестоко избил 45-летнюю женщину и изнасиловал ее.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU