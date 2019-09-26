В Пурпе открыли «Арт-окно» для школьников

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-26T09:00:03+03:00

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В художественном отделении Пурпейской детской школы искусств стартовал проект «Арт-окно». Он стал одним из четырех проектов – победителей конкурса на соискание гранта главы района в области культуры.

Через рисунки педагоги помогут подросткам раскрыться и рассказать о своих проблемах и переживаниях. В проекте арт-терапии участвуют 25 ребят, среди которых дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Чтобы помочь им справиться с трудностями, специалисты прибегают к помощи искусства.

Педагоги организовали мастер-классы, которые позволят подросткам открыть свой внутренний мир, показать в картине свою проблему. Ребята с удовольствием погрузились в процесс, рисуя автопортреты, моменты из жизни, ситуации, которые они переживают. Юным художникам предоставили художественный инвентарь и полотна, чтобы они смогли выразить свои чувства на бумаге.

- Все работы будут показаны педагогу-психологу. Возможно, это поможет спланировать коррекционную, развивающую работу. Чтобы ребёнок был социально адаптирован и благополучно вошёл во взрослую жизнь», - прокомментировала социальный педагог Инна Горшкова.

В начале октября пройдёт выставка работ всех участников художественно-образовательного проекта. Полотна выставят в окнах отделения изобразительного искусства на всеобщее обозрение жителей Пурпе.

ИСТОЧНИК KP.RU