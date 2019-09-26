2019-09-26T08:41:18+03:00
Происшествия

Ноябрянин похитил и сдал в чермет детали бурмашин на миллион рублей

Запчасти находились на обочине дороги в тундровой местности
Анна Полякова
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Ноябрянин похитил и сдал в чермет детали бурмашин на миллион рублей Фото: 89.мвд.рфНоябрянин похитил и сдал в чермет детали бурмашин на миллион рублей Фото: 89.мвд.рф
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В Пуровском районе расследуют кражу металлических буровых тумб на миллион рублей. Заявление от руководителя одного из предприятий поступило в полицию 17 сентября.

Выяснилось, что в период с 22.00 часов 16 сентября до 09.00 часов 17 сентября кто-то похитил детали буровых установок. Тумбы находились на обочине дороги в тундровой местности, в 90 км от п. Ханымей Пуровского района, территория не охраняется.

Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний житель Ноябрьска. Похищенные металлические комплектующие полицейские изъяли с территории базы по приему черного металла.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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