2019-09-26T07:31:32+03:00
Общество

Главная переправа Ямала работает в штатном режиме

На маршрут вышли все шесть паромов
Анна Полякова
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Главная переправа Ямала работает в штатном режиме Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОГлавная переправа Ямала работает в штатном режиме Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Переправа через реку Обь сегодня, 26 сентября, работает в штатном режиме. Об это сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как передает ведомство, утром в четверг все шесть паромных составов приступили к работе. Ходить по маршруту СалехардЛабытнанги будут по утвержденному расписанию.

Напомним, в начале недели переправа приостанавливала работу из-за непогоды. Снегопады и метели тогда внесли значительные коррективы в транспортное сообщение Ямала. Сегодня, впрочем, по прогнозам метеорологов ожидаются дожди и местами пройдет снег, однако ветер умеренный до 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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