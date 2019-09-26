Главная переправа Ямала работает в штатном режиме
Переправа через реку Обь сегодня, 26 сентября, работает в штатном режиме. Об это сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как передает ведомство, утром в четверг все шесть паромных составов приступили к работе. Ходить по маршруту Салехард – Лабытнанги будут по утвержденному расписанию.
Напомним, в начале недели переправа приостанавливала работу из-за непогоды. Снегопады и метели тогда внесли значительные коррективы в транспортное сообщение Ямала. Сегодня, впрочем, по прогнозам метеорологов ожидаются дожди и местами пройдет снег, однако ветер умеренный до 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU