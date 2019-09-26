СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-26T07:00:20+03:00

Погода на Ямале 26 сентября: дожди, грозы и снег Фото: Анна Полякова

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В четверг, 26 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +5 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер юго-западного направления 4 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, дождь будет идти вес день. Ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, дождь, который вечером сменится на снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Губкинском +4 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер южный 5 /с.

В Тарко-Сале +4 градусов, пасмурно, дождь. Южный ветер 5 м/с.

В Муравленко + 4 градуса, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, облачно, дождь с грозой , а вечером снег. Ветер юго-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU