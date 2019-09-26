Погода на Ямале 26 сентября: дожди, грозы и снег
В четверг, 26 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +5 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер юго-западного направления 4 м/с.
В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, дождь будет идти вес день. Ветер южный 5 м/с.
В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, дождь, который вечером сменится на снег. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Губкинском +4 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер южный 5 /с.
В Тарко-Сале +4 градусов, пасмурно, дождь. Южный ветер 5 м/с.
В Муравленко + 4 градуса, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +4 градуса, облачно, дождь с грозой , а вечером снег. Ветер юго-западный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU