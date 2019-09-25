СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-25T16:42:52+03:00

На Ямале прививки от гриппа получили почти 100 тысяч северян Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямале в предэпидемический сезон запланировано привить против гриппа более 240 тысяч человек, в том числе 110 тысяч детей и 130 тысяч взрослого населения. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, вакцину получили около 95 тысяч человек, что больше трети от запланированного.

Охват населения округа вакцинацией против гриппа составил 17,5%. Получить бесплатную прививку можно во всех поликлиниках округа.

Между тем, ежегодно в сентябре наблюдается рост инфекционной заболеваемости в детских коллективах, что связано с возращением из отпусков, адаптацией организма и формированием коллективов, пояснили в региональном ведомстве.

Так, напомним, с 18 по 27сентября школу в селе Аксарка закрыли на карантин из-за заболевания внебольничной пневмонией у 4-х учащихся. Лабораторно было подтверждено 3 случая. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, проводятся дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия, исключающие дальнейшее распространение инфекции.

За 8 месяцев 2019 года на территории региона зарегистрировано 973 случая гриппа, 134796 случаев ОРВИ, что на 3,9% выше заболеваемости респираторными инфекциями за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU