2019-09-25T16:42:52+03:00
Общество

На Ямале прививки от гриппа получили почти 100 тысяч северян

Провакцинировано треть от запланированного числа
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале прививки от гриппа получили почти 100 тысяч северянНа Ямале прививки от гриппа получили почти 100 тысяч северянФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На Ямале в предэпидемический сезон запланировано привить против гриппа более 240 тысяч человек, в том числе 110 тысяч детей и 130 тысяч взрослого населения. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, вакцину получили около 95 тысяч человек, что больше трети от запланированного.

Охват населения округа вакцинацией против гриппа составил 17,5%. Получить бесплатную прививку можно во всех поликлиниках округа.

Между тем, ежегодно в сентябре наблюдается рост инфекционной заболеваемости в детских коллективах, что связано с возращением из отпусков, адаптацией организма и формированием коллективов, пояснили в региональном ведомстве.

Так, напомним, с 18 по 27сентября школу в селе Аксарка закрыли на карантин из-за заболевания внебольничной пневмонией у 4-х учащихся. Лабораторно было подтверждено 3 случая. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, проводятся дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия, исключающие дальнейшее распространение инфекции.

За 8 месяцев 2019 года на территории региона зарегистрировано 973 случая гриппа, 134796 случаев ОРВИ, что на 3,9% выше заболеваемости респираторными инфекциями за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальца, затеявшего на месторождении драку с полицейским, наказали штрафом
В Салехарде в сентябре пройдет Обдорская ярмарка
Волейболисты «Факела» колесят с мастер-классами по Ямалу
Вахтовик украл с охраняемой базы в Новом Уренгое оборудование на миллион рублей
В Салехарде дорожники торопятся до снега завершить все работы
Жительница Муравленко поделилась деньгами с мошенниками, чтобы сдать на права
Бывшему егерю из Лабытнанги за хранение боеприпасов грозит срок
Детский туризм Ямал будет развивать совместно с Югрой и Тюменской областью
Главы муниципалитетов Пуровского района обсудят летнее благоустройство
В Пуровском районе мужчина случайно застрелил зятя на охоте
Для участников «Сотрудничества» расширили выбор жилья
В Салехарде покажут «Лабиринты в мерзлоте»
В Тазовском районе драка в чуме закончилась трагедией
Таркосалинцы украсили Аллею Победы новыми саженцами