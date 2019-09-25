Ямальца, затеявшего на месторождении драку с полицейским, наказали штрафом

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-25T16:02:19+03:00

Он заплатил 50 тысяч рублей за удар кулаком в лицо правоохранителя

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В Пуровском районе вынесли приговор мужчине, ударившему полицейского на месте ЧП. В июне 2019 года в полицию поступило сообщение от работника одного из предприятий в поселке Пурпе о происшествии. При обходе территории месторождения он обнаружил разукомплектованную трансформаторную подстанцию. Для разбирательства выехал инспектор группы участковых уполномоченных полиции.

Прибыв на месторождение, полицейский обнаружил на месте происшествия 24–летнего работника предприятия. Инспектор предложил мужчине покинуть вместе с ним место происшествия, чтобы сохранить и задокументировать следы преступления. Однако злоумышленник стал вести себя агрессивно, повалил полицейского на пол и ударил его кулаком в лицо.

Уголовное дело расследовалось по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В результате суд признал ранее не судимого молодого ямальца виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU