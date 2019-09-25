2019-09-25T15:44:01+03:00
Общество

В Салехарде в сентябре пройдет Обдорская ярмарка

Гостей ждет бойкая торговля и концертная программа
Анна Полякова
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В Салехарде в сентябре пройдет Обдорская ярмарка Фото: yanao.ruВ Салехарде в сентябре пройдет Обдорская ярмарка Фото: yanao.ru
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Гости и жители Салехарда смогут посетить Обдорскую ярмарку 28 и 29 сентября. Свою продукцию представят лучшие продовольственные предприятия автономного округа.

Кроме самых известных продуктов Ямала, оленины и рыбы всевозможных способов заготовки и посола, северяне предложат гостям ярмарки свежую говядину, картофель и хлебобулочную продукцию.

Участниками ярмарочных мероприятий будут и мастера народных промыслов и ремёсел – на торговых прилавках покупателей ждут традиционные художественные изделия и сувениры.

В этом году участниками большого торгового праздника станут и предприниматели из Курганской области. На ярмарку они привезут более 100 наименований колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов.

Торговые ряды раскинутся на улице Чубынина у рынка «Дары Ямала». Праздничное открытие ярмарки состоится в полдень 28 сентября. Гостей ждет концертная программа от творческих коллективов Салехарда, народные забавы и конкурсы для детей, молодёжи и взрослых.

В 2019 году в автономном округе проведено 195 ярмарочных мероприятий. Следующая большая ярмарка, Ямальская, пройдёт в Салехарде уже в декабре этого года, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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