Волейболисты «Факела» колесят с мастер-классами по Ямалу

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-25T14:56:00+03:00

После турне команда отправится в Москву для подготовки к очередному турниру

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Волейбольная команда «Факел» отправилась в турне по Ямалу. Поездка организована для популяризации волейбола и здорового образа жизни. В составе делегации, кроме именитых игнроков, весь тренерский штаб: Камилло Плачи, Мартин Бланко Коста, Франческо Кадеду, Роман Яковлев. А также врач, массажисты, статистик и другие сотрудники команды. Спортсмены уже побывали в Новом Уренгой, где прошло первое мероприятие – весёлый спортивный мастер-класс для детей. Сегодня, 25 сентября, их встречает Губкинский.

26 сентября представители волейбольного клуба встретятся с профессионалами, любителями спорта и болельщиками в городе Ноябрьске. А далее в маршруте Салехард и Лабытнанги. В каждом городе будут проведены открытые тренировки, мастер-классы, фотосессии с болельщиками.

А вечером 29 сентября, попрощавшись с любителями волейбола в Лабытнанги, команда отправится в аэропорт, чтобы лететь в Москву для подготовки к следующему этапу Кубка России, сообщает пресс-служба ВК «Факел».

ИСТОЧНИК KP.RU