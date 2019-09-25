СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-25T14:29:14+03:00

Вахтовик украл с охраняемой базы в Новом Уренгое оборудование на миллион рублей Фото: pixabay.com

Он может сесть за решетку на 10 лет

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В Новом Уренгое 32-летний вахтовик из Томской области обокрал охраняемую базу. О происшествии стало известно 9 сентября. В полицию поступило заявление от гендиректора организации о том, что кто-то похитил специальное оборудование, предназначенное для работ с металлическими конструкциями на сумму около 1 200 000 рублей.

Личность злоумышленника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проверки выяснилось, рецидивист имел доступ на территорию базы. Похищенное оборудование он продал, потратив вырученные денежные средства на собственные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Подозреваемый вину признает. Его заключили под стражу. Рецидивисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10-и лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU