В Салехарде дорожники торопятся до снега завершить все работы

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-25T14:11:55+03:00

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В Салехарде дорожники работают с утра до вечера, чтобы успеть до снега сдать объекты. Глава администрации ямальской столицы Иван Кононенко лично контролирует ход проводимых в городе работ.

Он посетил ул. Комсомольская, где продолжается работа по укладке дорожного покрытия. Работы тоже уже на завершающем этапе. Градоначальник обратил внимание ответственных лиц на прилегающую к дороге территорию: «Мусор вывести, теплотрассу починить, чтобы было чисто к тому времени, когда будем дорогу принимать».

Следующим объектом пристального внимания властей стал микрорайон Удача. Неделю назад здесь была щебенка и грязь. На сегодняшний день на большей части улицы Энтузиастов уже уложен черновой слой асфальта, в самом разгаре работы по укладке тротуаров. До завершения работ осталась пара дней.

Улицу Казачья в этом году планируется отсыпать щебнем, сделать тротуар, но подрядчик надеется, если позволит погода, успеть ее заасфальтировать, хотя проект рассчитан на два года. Участки дорог в начале улиц более сложные и сейчас там ведутся работы по профилированию проезжей части.

В микрорайонах Солнечный и Юбилейный идут завершаются работы по обустройству детских площадок. Их удалось сделать на сэкономленные средства, образовавшиеся при реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Места выбрали сами горожане.

- На сегодняшний день работами доволен. Надеемся, погода нас еще немного порадует, и даст еще несколько дней, чтобы мы доделали большинство объектов, - отметил Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU