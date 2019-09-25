СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-25T13:08:34+03:00

Жительница Муравленко поделилась деньгами с мошенниками, чтобы сдать на права Фото: pixabay.com

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Жительница Муравленко перевела мошенникам 30 000 рублей в надежде на гарантированную сдачу экзаменов в Госавтоинспекции, а также помощь при оформлении документов и свидетельства об окончании автошколы.

Она попалась в руки аферистов, когда в социальной сети «ВКонтакте» увидела объявление о сдаче экзаменов в регистрационно-экзаменационной группе Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

В ходе переписки студентка написала автору объявление, что желает воспользоваться услугами и перевела 30 000 рублей. После этого мошенник ограничил доступ к своей странице в соцсети.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Между тем, правоохранители обращают внимание горожан на увеличение количества преступлений, связанных с мошенничеством в сети Интернет, и советуют совершать покупки только на проверенных сайтах, о существовании которых можно узнать от знакомых, найти отзывы в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU