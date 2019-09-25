Бывшему егерю из Лабытнанги за хранение боеприпасов грозит срок

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-25T12:49:34+03:00

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В Лабытнанги завели уголовное дело на бывшего егеря за незаконное хранение боеприпасов. В квартире 59-летнего северянина полицейские в ходе операции «Оружие» обнаружили 96 патронов калибра 5,6 мм., которые являются штатными боеприпасами калибра 5,6 мм к спортивно-охотничьему оружию кольцевого воспламенения, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Мужчина пояснил, что приобрел патроны еще в 1992 году, работая егерем, а потом хранил их у себя. Уголовное дело расследуется по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Бывшему егерю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Пока с него взяли обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU