СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-25T12:25:50+03:00

Детский туризм Ямал будет развивать совместно с Югрой и Тюменской областью Фото: yanao.ru

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Парламентарии трёх регионов - Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение о развитии взаимного туризма для детей из малоимущих многодетных семей.

- Возможность увидеть исторические и культурные достопримечательности, познакомиться с работой ведущих промышленных предприятий, узнать о заслуженных земляках – все это обогатит жизнь детей, сделает её ярче и интереснее, - сказал первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

Уже в октябре первые группы юных ямальских туристов из многодетных малоимущих семей отправятся в Когалым, Тобольск и Тюмень. Всего в путешествие поедут 100 детей. Ребята увидят океанариум в Югре, Кремль и музей народных ремёсел в Тобольске, единственную сохранившуюся в Тюмени купеческую усадьбу и учебный полигон в селе Успенка, где расположена буровая установка.

135 юных туристов из Тюменской области примет Пуровский район. Дети побывают в Тарко-Сале, где погрузятся в атмосферу культуры коренных народов. Ребят ждут экскурсии, игры и богатая развлекательно-познавательная программа, рассказали в правительстве ЯНАО.

Напомним, 2019 год объявлен в России Годом детского туризма в рамках проводимого Десятилетия детства.

ИСТОЧНИК KP.RU