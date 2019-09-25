Главы муниципалитетов Пуровского района обсудят летнее благоустройство

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-25T12:02:00+03:00

На выездном совете в Уренгое они обменяются опытом

Изменить размер текста: A A

Руководитель Пуровского района Андрей Нестерук проведет выездной совет глав в Уренгое. В рамках мероприятия гости Уренгоя ознакомятся с самой масштабной стройкой района – мостом через Пур, возведение которого идет ударными темпами.

Это один из важнейших транспортных проектов Ямала. Он соединит восточную часть округа с основной сетью региональных дорог, позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение. На объекте работают строители АО «Мостострой-11».

Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 году. Однако строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше срока.

В планах рабочей поездки районного руководства – посещение соцобъектов, площадок строительства нового жилья, центрального парка и других территорий поселка, благоустроенных в рамках программы формирования комфортной городской среды.

Глава поселка Олег Якимов презентует своим коллегам из муниципалитетов результаты летних работ. Обсудить свои впечатления и обменяться опытом в сфере благоустройства руководители поселков смогут на заседании совета глав.

Помимо итогов работ по благоустройству и подготовке жилищно-коммунального комплекса поселений к работе предстоящей зимой, участники совета обсудят исполнение органами местного самоуправления национальных и региональных проектов и другие актуальные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU