2019-09-25T11:07:03+03:00
Происшествия

В Пуровском районе тесть случайно застрелил зятя

Несчастье произошло на охоте
Анна Полякова
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В Пуровском районе тесть случайно застрелил зятя Фото: pixabay.comВ Пуровском районе тесть случайно застрелил зятя Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе расследуют уголовное дело о случайном смертельном выстреле на охоте. Несчастье произошло 14 сентября в 40 километрах от поселка Сывдарма в лесном массиве.

53-летний мужчина вместе с зятем выехал на природу. Во время разгрузки надувной лодки, мужчина проявив фатальную небрежность. Он принял передаваемое зятем ружье, ствол которого был направлен в сторону родственника. Взяв оружие в руки, тесть случайно нажал на курок и выстрелил. Пуля попала в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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