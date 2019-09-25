В Пуровском районе тесть случайно застрелил зятя
В Пуровском районе расследуют уголовное дело о случайном смертельном выстреле на охоте. Несчастье произошло 14 сентября в 40 километрах от поселка Сывдарма в лесном массиве.
53-летний мужчина вместе с зятем выехал на природу. Во время разгрузки надувной лодки, мужчина проявив фатальную небрежность. Он принял передаваемое зятем ружье, ствол которого был направлен в сторону родственника. Взяв оружие в руки, тесть случайно нажал на курок и выстрелил. Пуля попала в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU